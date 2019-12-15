HABER

Samsun’da 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Samsun’da 3.

Samsun’da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen öğretmen ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir orta okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 2 çocuk babası Fuat Naci Tanrıverdi (49), dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 3. katındaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Komşuları büyük bir gürültü duyması üzerine yaptıkları kontrolde zeminde yatar halde bulunan Fuat Naci Tanrıverdi, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tanrıverdi hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER'İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik''İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik'
DHA, 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne girdiDHA, 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne girdi
Milli Savunma Bakanı Akar, 19. Doha Forumu'nda konuştu:Milli Savunma Bakanı Akar, 19. Doha Forumu'nda konuştu:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İzmir’de deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem

E-5'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

E-5'te feci kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.