Samsun’da 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı

Samsun’da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen öğretmen ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir orta okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 2 çocuk babası Fuat Naci Tanrıverdi (49), dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 3. katındaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Komşuları büyük bir gürültü duyması üzerine yaptıkları kontrolde zeminde yatar halde bulunan Fuat Naci Tanrıverdi, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tanrıverdi hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

