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  4. Samsun’da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Samsun’da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

31.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Samsun’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Samsun’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam etkisini sürdüren şiddetli rüzgardan dolayı 85 yaşındaki Fikriye B.’nin evindeki kömür sobasındaki dumanlar geri bastı. Bu sırada annesinin yanında bulunan yaşlı kadının oğulları Adem B. (54) ve İsa B. (52) evi havalandırdılar. İsa B. daha sonra aynı binadaki evine gitti. Gece uyanan Adem B., dış kapıyı açarken olduğu yere yığılıp yardım istedi. Apartmanda oturan yeğeni tarafından Adem B. yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Adem B. ve evde bulunan annesi Fikriye B. ile duman bastığında evde bulunan İsa B., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adem B. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Ankara’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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