HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 3 kişi uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

Samsun’da 3 kişi uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

25.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da 3 kişi uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A., H.G.

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A., H.G. ve E.U.’yu takibe alarak Canik ilçesi Yeni Mahalle’de araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 336 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da 3 kişi uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Dehşete düşüren olayda köpeklerin sahibine rekor cezaDehşete düşüren olayda köpeklerin sahibine rekor ceza
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanıyor!KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanıyor!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da vaka sayılarında düşüş olduğunu açıkladı

İstanbul'da vaka sayıları düştü!

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası

Dehşete düşüren olayda köpeklerin sahibine rekor ceza

Ankara'da kar yağışının faturası ağır oldu: 400 araç hasar gördü

Ankara'da kar yağışının faturası ağır oldu: 400 araç hasar gördü

Gören şaşkına döndü: Kuşlar korkularından gelmiyor

Gören şaşkına döndü: Kuşlar korkularından gelmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.