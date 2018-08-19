Samsun'da, 3 Suriyeli boğulma tehlikesi geçirdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Suriye uyruklu Mahmut Hatab, denizde boğulma tehlikesi geçiren yeğeni ve oğlunu kurtardıktan sonra suda kayboldu. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılan Hatab, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt İskelesinde meydana geldi. İskeleden denize atlayan Mahmut Hatab'ın oğlu Ahmet Hatab ve yeğeni Abdulselem Selmo denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören Mahmut Hatab oğlunu ve yeğenini kurtarmak için suya girdi. İki genci kurtaran baba Hatab, daha sonra suda kayboldu. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç adamlar denizde yaptığı aramada Mahmut Hatab'ı sudan çıkarttı. Durumu ağır olan baba Mahmut Hatab ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ve yeğeni ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahmut Hatab'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, oğlu ve yeğeninin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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