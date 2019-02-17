HABER

Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amanyok, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
5'inci katta baca temizlerken, bitişik binadaki balkona düştü5'inci katta baca temizlerken, bitişik binadaki balkona düştü
İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacakİmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.