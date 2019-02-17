Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amanyok, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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