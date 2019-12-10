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Samsun'da 3 yıl önce GPS takip cihazı takılan turna geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

DKMP 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu: - "Bu da bize bilimsel olarak yavruların göç etmesine rağmen doğdukları bölgeye tekrar geldiğini göstermektedir"

Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 3 yıl önce yavru iken GPS (Küresel Konumlama Sistemi) takip cihazı takılan Anadolu dağ turnası, Sivas'a göç ettikten sonra deltaya döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Ulusal Turna Eylem Planı hazırlandığını söyledi.

Eylem planındaki faaliyetlerden birinin turnalar hakkındaki bilimsel bilgi boşluğunun giderilmesi olduğunu belirten Terzioğlu, turna halkalama çalışmaları kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Anadolu dağ turnası yavrularına GPS takip cihazı takılması ve halkalama çalışmalarına devam edildiğini anlattı.

Terzioğlu, bu kapsamda Kızılırmak Deltası'nda 24 Haziran 2016'da Anadolu dağ turnası tespit edilen yuvalardaki yavrulara halkalama yapıldığını ve GPS cihazı takıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Deltada sayılan 31 turnadan 4 çiftin ürediği tespit edilmiş, 5 yavru görülmüştür. Envanter çalışmalarına göre üreyen birey sayısının daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 2017 yılı envanter çalışmasında 20, 2018 yılında 8, bu yıl ise 24 turnanın sayımı yapılmıştır. Yavrulara halka ve GPS takip cihazı takılmıştır. GPS takip cihazıyla turnaların takibi yapılarak hareketlilikleri hakkında bilgi edinilmektedir. 2016 yılında GPS takılan turnaların Sivas'ın Suşehri ilçesine göç ettiği, 2 yıl orada kaldıktan sonra bir bireyin tekrar Kızılırmak Deltası'na döndüğü tespit edilmiştir. Bu da bize bilimsel olarak yavruların göç etmesine rağmen doğdukları bölgeye tekrar geldiğini göstermektedir."

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