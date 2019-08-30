Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Askeri Bando ekibinin mini konser verdiği sırada, bando şefinin, küçük çocuğu yanına alıp, konseri birlikte yönetmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. İlk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak konuşma yaptı. Dana sonra kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Törende, öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Muhteber Yılmaz, halk müziği eşliğinde tören alanında dans etti.

Askeri Bando ekibinin mini konser verdiği sırada tören alanında bulunan 9 yaşındaki Mehmet Emre Çalışkan'ı gören bando şefi, küçük çocuğu yanına aldı. 'Baton' isimli şef çubuğunu Mehmet Emre ile birlikte tutan şef, bandoyu küçük çocukla birlikte yönetti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.