Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Valilik Binası'ndaki Yaşayan Atatürk Salonu'nda devam etti. Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri ve mülki yetkililer, tebrikleri kabul etti.
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