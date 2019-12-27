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  4. Samsun’da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun’da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 03:40 | Son Güncelleme

Samsun’da 4 ayrı bara peş peşe düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi ve İlkadım ilçelerinde gece meydana geldi.

Samsun’da 4 ayrı bara peş peşe düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi ve İlkadım ilçelerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde 2 ayrı bar ile Denizevleri Mahallesi’nde 1 bar ve İlkadım ilçesi Fuar alanında ise bir bara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırganlar barlara peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Denizevleri Mahallesi’ndeki barın önünde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılardan 3’ü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun polisi silahlı saldırganları yakalamak için alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen F.K., A.K. ve G.Ç.’yi olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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