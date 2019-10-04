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Samsun’da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak’ın kesiştiği yerde dün meydana geldi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak’ın kesiştiği yerde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.K.’ye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. ile yoldan geçmekte olan A.S. (18), S.K. (31) ve A.Y. (21) kazara çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyla ilgili M.A.Ç.(18) ve B.K.’yi (21) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.Ç. ve B.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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