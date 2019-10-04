HABER

Samsun’da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak’ın kesiştiği yerde dün meydana geldi.

Samsun’da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı

Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak’ın kesiştiği yerde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.K.’ye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. ile yoldan geçmekte olan A.S. (18), S.K. (31) ve A.Y. (21) kazara çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerine ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyla ilgili M.A.Ç.(18), B.K.(21) ve 17 yaşındaki M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. yaşı küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Kilis’te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildiKilis’te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi
Ek fotoğraflar //İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' denetimiEk fotoğraflar //İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.