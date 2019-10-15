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Samsun’da 457 okul servis aracı denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Samsun’da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.Geleceğimizin teminatı çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, okul servis aracı sürücülerinin okul servis aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla okul servis araçları üzerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince ildeki okul servis araçları denetlendi."Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Samsun il genelinde trafik birimlerince yapılan okul servis aracı denetimlerinde, toplam 457 araç kontrol edildi.

Samsun’da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.
Geleceğimizin teminatı çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, okul servis aracı sürücülerinin okul servis aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla okul servis araçları üzerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince ildeki okul servis araçları denetlendi.
"Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Samsun il genelinde trafik birimlerince yapılan okul servis aracı denetimlerinde, toplam 457 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 7 araca taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 5 araca okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, 2 araca muayenesi yapılmadığı için, 19 araca ise diğer trafik kural ihlal maddelerinden olmak üzere toplam 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 okul servis aracı standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

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