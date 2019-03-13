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Samsun’da 5. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 21:31 | Son Güncelleme

Samsun’da 5.

Samsun’da 5. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Samsun’da 5. katın merdiven penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Feridun Keskin (48), evinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki merdiven penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan Feridun Keskin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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