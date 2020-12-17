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Samsun’da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

17.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Samsun’da İl Müftülüğü’nde memur olarak çalışan bir kişi, evinin 5.

Samsun’da İl Müftülüğü’nde memur olarak çalışan bir kişi, evinin 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasammun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü’nde memur olarak çalıştığı öğrenilen din görevlisi 54 yaşındaki Metin Ömür 5. kattaki evinin penceresinden düştü. Sabah saat 07.30 sıralarında komşular duydukları ses üzerine apartmanın yan tarafından baktıklarında Metin Ömür’ü sert üstü yerde yatar halde görünce polise ve 112 ekiplerine haber verdiler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Metin Ömür’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 çocuk babası Metin Ömür’ün tansiyon hastası olduğu ve ailesine pandemiden dolayı emekli olmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.
Metin Ömür’ün cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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