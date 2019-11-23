Samsun'da "5. ÖRAV Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, "Bugün ulusların ileri gitmesinde en büyük faktör öğretmenlerimizdir. Biz de vakıf olarak onları desteklemeye ve eğitmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği'nin 5'incisi Samsun'da gerçekleştirildi.

Nafiz Karadere, İlkadım Güzel Sanatlar Lisesindeki programda yaptığı konuşmada, 2006 yılında ÖRAV'ın eğitim için bir şeyler yapmak düşüncesiyle yola çıktığını söyledi.

Türkiye'de eğitim için hayırsever vatandaşların okullar yaptığını anımsatan Karadere, şöyle konuştu:

"Şirketler 'çocukları okula gönderelim' kampanyaları düzenliyordu. Kız çocuklarımızın okullara gönderilmesi için kampanyalar düzenleniyordu. Bunlar kendi içinde son derece değerli çalışmalar ve çok güzel sosyal sorumluluk projeleridir. Biz farklı bir şey yapmak için yola çıktık. Çocukların eğitim kalitesini yükseltmek istedik. Bunun için öğretmenlerimizi yetiştirmemiz gerekliydi. Bu fikirden yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığımızın kapısını çaldık. Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde Amerika'dan aldığımız öğretim sistemini Türkçeleştirdik ve modüller hale getirerek çalışma programları hazırladık."