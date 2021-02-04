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  4. Samsun’da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

04.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da 555 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 555 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.E. ve M.Ş.’yi 555 adet sentetik ecza ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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