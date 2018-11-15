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Samsun'da 56 milyon liralık sağlık yatırımında sona gelindi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca 56 milyon liralık yatırımla Çarşamba ilçesinde yaptırılan 250 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Sağlık Bakanlığınca 56 milyon liralık yatırımla Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptırılan yeni devlet hastanesinin inşaatında sona gelindi.

Samsun'daki önemli sağlık yatırımlarından biri olan 250 yataklı yeni Çarşamba Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları sürüyor. Fiziki inşaatın yüzde 96'sının bittiği hastanenin kısa süre içinde hizmete açılması bekleniyor.

İnşaat çalışmalarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 56 milyon liralık sağlık yatırımında kullanılacak tefrişat ile tıbbi malzemelerin alımının tamamlandığını söyledi.

Tefrişat malzemelerinin poliklinik ve servislere kurulumların sürdüğünü belirten Oruç, tıbbi malzemelerin ise sırasıyla ilgili bölümlere getirilerek yerine konulduğunu anlattı.

Kasım ayı içinde hastanenin geçici kabulünü yapacaklarını dile getiren Oruç, şöyle devam etti:

"Geçici kabul işleminin tamamlanmasından sonra hastanemiz açılış için hem fiziken hem de resmen hazır hale gelecek. 40 bin metrekare alanda hizmet verecek 250 yataklı hastanemizde birçok bölüm, günümüzdeki hasta ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden planlandı. Acil servisimizde hasta yoğunluğu dikkate alınarak günlük bin hasta tedavi edilebilecek. Acil servisimizde ayrıca çocuk hastalarımız için ayrı bölüm yapıldı. Böylece çocuk hastalarımız, kendi yaş grubuyla farklı bir alanda tedavi görebilecek."

Oruç, hastanenin 30 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olduğunu kaydetti.

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