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  4. Samsun’da 570 gram bonzai ile yakalanan 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da 570 gram bonzai ile yakalanan 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı

10.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 570 gram bonzai ile yakalanan 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve yapılan operasyonda 570.60 gram bonzai ve 1 adet tabanca ile yakalanan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım içesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve yapılan operasyonda 570.60 gram bonzai ve 1 adet tabanca ile yakalanan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım içesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen F.S. ile S.K. adlı kadının ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 570,60 gram bonzai, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. ile S.K. adlı kadın "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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