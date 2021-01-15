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Samsun’da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

15.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı. Narkotik polisi, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki adreste ve şahısların kullandığı 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 bin 892 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 960 lira paraya da el koydu. Olayla ilgili H.Y., B.E., E.K., K.K., D.Ç. ve E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., D.Ç. ve B.E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, E.K., H.Y. ve K.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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