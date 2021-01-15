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  4. Samsun’da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 892 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya’nın Suluova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alarak olayla ilgili operasyon başlattı. Narkotik polisi, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki adreste ve şahısların kullandığı 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 bin 892 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 960 lira paraya da el koydu. Olayla ilgili H.Y., B.E., E.K., K.K., D.Ç. ve E.K. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 6 kişi "uyuşturucu ticaret yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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