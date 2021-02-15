HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

15.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’den kardeşinin yanına misafirliğe geldiği Samsun’da 6.

İzmir’den kardeşinin yanına misafirliğe geldiği Samsun’da 6. kattaki evin balkonundan düşen 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de ikamet eden Sevcan Doğan (38), 8 yaşındaki oğlunu da yanına alarak 3 gün önce Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan kardeşi Osman Sargut’un yanına misafirliğe geldi. Sevcan Doğan, kardeşinin 6. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevcan Doğan’ın cesedi Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelemenin ardından savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Ege'de korkutan deprem!Ege'de korkutan deprem!
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
1/

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

AZUEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AZUEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Elektrik kesintisi listesi 15 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar! 22 yıl önce evlat edinmişler

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.