Samsun'da 6. Vosvosfest Şenliği

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında "Vosvosfest Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Vosvos Kulübünce bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve "vosvos" olarak bilinen eski model araç sahipleri, Batıpark dolgu sahasında kamp kurdu. Kamp alanında bazılarının araçlarının üzerine kurduğu çadırlar dikkati çekti.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan vosvoscular, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Hakkı kasapoğlu ile şehir turu attı.

Belediye Başkanı Demir ile AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da "vosvos" araçlarından kullandı.

Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Ümit Suluova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'u dünyaya tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Vosvos" tutkusunun farklı olduğuna işaret eden Suluova, "Onlara bir canlı gibi, bizden biri gibi davranıyoruz. Onlarla yurdun dört bir yanını dolaşıyoruz. Doğaya ve insanlara güzellik katmaya çalışıyoruz." dedi.

