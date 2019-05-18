HABER

Samsun'da 6. Vosvosfest Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında "Vosvosfest Şenliği" düzenlendi

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında "Vosvosfest Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Vosvos Kulübünce bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve "vosvos" olarak bilinen eski model araç sahipleri, Batıpark dolgu sahasında kamp kurdu. Kamp alanında bazılarının araçlarının üzerine kurduğu çadırlar dikkati çekti.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan vosvoscular, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Hakkı kasapoğlu ile şehir turu attı.

Belediye Başkanı Demir ile AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da "vosvos" araçlarından kullandı.

Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Ümit Suluova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'u dünyaya tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Vosvos" tutkusunun farklı olduğuna işaret eden Suluova, "Onlara bir canlı gibi, bizden biri gibi davranıyoruz. Onlarla yurdun dört bir yanını dolaşıyoruz. Doğaya ve insanlara güzellik katmaya çalışıyoruz." dedi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Arazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktıArazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı
Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı projeÜniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs 1919 Samsun Vosvos fest

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.