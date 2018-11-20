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Samsun'da 6 yılda 9 bin 127 şiddet mağduru devlete sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) 6 yılda 8 bin 747'si kadın, 380'i erkek olmak üzere toplam 9 bin 127 şiddet mağduru başvurarak devlete sığındı.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) 6 yılda 8 bin 747'si kadın, 380'i erkek olmak üzere toplam 9 bin 127 şiddet mağduru başvurarak devlete sığındı. Bu yılın ilk 10 ayında ise bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere bin 481 kişi ŞÖNİM'e geldi. Aynı dönemde 66 yabancı uyruklu şiddet mağdurunun de devlete başvurduğu belirtildi. Samsun'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) açıldığı tarih olan 6 Aralık 2012'den bu güne kadar 8 bin 747'si kadın 380'i kadın olmak üzere 9 bin 127 şiddet mağduru başvurdu. Gelenlerin büyük çoğunluğunun sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerini söylediği belirtildi. Başvuruda bulunanların 5 bin 903'ünün evli, 2 bin 675'inin ise bekar olduğu ifade edildi. Şiddet mağdurlarının 18-23 yaş grubunda bin 853 kişi, 20-29 yaş grubunda bin 882 kişi, 30-39 yaş grubunda 2 bin 798 kişi, 40-49 yaş grubunda ise bin 454 kişi olduğu ifade edildi. 2018'in ilk 10 ayında ise ŞÖNİM'e bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere bin 481 kişi başvurdu. 2018'de ŞÖNİM'e 51'i kadın, 1'i erkek 14'ü çocuk olmak üzere toplam 66 yabancı uyruklu kişi başvuruda bulundu. Yabancı uyruklu kişilerin de Kadın Konukevi hizmetinden faydalandıkları ifade edildi. Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Türkiye'nin 81 ilinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin bulunduğunu belirterek, "Temel amaç burada şu; Aileye yönelik şiddetin, aile içi şiddetin, kadına yönelik şiddetin sıfırlanması. Biz bakanlık olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddetin herhangi bir şekilde tölare edilmesi kesinlikle mümkün değil. Şiddeti sıfırlamak amacıyla her türlü çalışmayı bu ŞÖNİM'ler kanalıyla yapıyoruz. ŞÖNEM'lerimiz bizim haftanın 7 günü, 24 saat çalışıyor. Şiddet vakası söz konusu olduğunda sadece şiddet gören bayanlarla ilgili değil, özellikle şiddet gösteren kimse karşı tarafa da ulaşıp gerekli eğitimleri vermeye çalışıyoruz ki hem şiddet göreni hem şiddet yapanı aynı şekilde rehabilite edip sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlayalım" dedi.

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