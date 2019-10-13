Samsun’da 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suç delillerini elde etmek, suç işlemeye meyilli kişiler üzerinde caydırıcı etki etmek amacıyla, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polislerin katılımıyla 12 Ekim 2019 günü saat 08.00 ile 13 Ekim 2019 günü saat 08.00 zaman aralığında Samsun genelinde "yasa dışı bahis, kumar/1072 SKM, uyuşturucu madde ticareti yapma, bulundurma veya kullanma" suçları kapsamında muhtemel yerler ile vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla iddia ve ganyan bayileri, dernek lokalleri, kafeler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ve benzeri yerler ile ayrıca uyuşturucu madde kullanan şahısların bulunabileceği metruk binalar, sokaklar ve benzer yerlerde, "185 ekip ve 644" personelin katılımı ile huzur operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda 8 bin 386 şahıs, 3 bin 150 araç, 350 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 69 şahsa idari yaptırım uygulanarak toplamda 15 bin 916 lira para cezası yazılırken 1 iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" sucundan adli işlem yapıldı. 5 yoklama kaçağına tebligat yapıldı. Çeşitli suçlardan 28 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca mermisi, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kesici alet ele geçirilirken 3 gram esrar, 12 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. 7 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan (TCK-191) kapsamında adli işlem yapıldı. 1 ruhsatsız iş yerine idari işleme esas tutanak tanzim edildi. 19 araç sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edilerek sürücü belgelerine el konulurken 36 araç sürücüsüne toplam 62 bin 526 lira para cezası yazıldı.