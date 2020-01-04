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  4. Samsun’da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı

Samsun’da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 6,5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki ve istihbarat çalışması neticesinde Yaycılar Mahallesi’ndeki bir evde arama yapıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 6,5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki ve istihbarat çalışması neticesinde Yaycılar Mahallesi’ndeki bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda emniyet güçleri 6 kilo 558 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K. (20) gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek yapılan ilk sorgulamalarının akabinde Cumhuriyet Savcılığınca O.A. (22) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer şüpheliler H.K., C.K., C.K., M.K. ve Y.K. Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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