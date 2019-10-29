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Samsun'da, 7 bin 400 tarihi eser depolarda bekletiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, yetersiz alanı olduğu gerekçesiyle kapatılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için İlkadım ilçesinde başlatılan yeni müze binası inşaatı, müteahhit firmanın ekonomik sorunları nedeniyle durduruldu.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, yetersiz alanı olduğu gerekçesiyle kapatılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için İlkadım ilçesinde başlatılan yeni müze binası inşaatı, müteahhit firmanın ekonomik sorunları nedeniyle durduruldu. Kentte, depoya kaldırılan 7 bin 400 tarihi eserin turistlerce 4 yıldır ziyaret edilememesi, turizmcilerin tepkilerine neden oldu.
Samsun'da, 38 yıllık Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması nedeniyle yeni müze yapımı için proje hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından müze kapatılırken, 4 yıl önce İlkadım'da 22 bin metrekarelik alan üzerinde, 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 39 milyon 700 bin TL'ye mal olacak yeni müze binasının yapımına başlandı. Yüzde 60'ı tamamlanan bina inşaatı, müteahhit firmanın ekonomik sorunları nedeniyle durduruldu. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde kayıtlı yaklaşık 7 bin 400 tarihi eser de kaldırıldığı depolarda korunmaya başlandı. Sadece müzenin dışında, açık alanda az sayıda tarihi eser görülebiliyor. Tarihi eserlerin turistler tarafından ziyaret edilememesi de turizmcilerin tepkisine neden oluyor.
'TARİHİ ESERLER DEPOADA BEKLİYOR'
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, Samsun'un arkeolojik açıdan zengin yer olduğunu söyledi. Kentte müzenin fiziki şartları nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatan Toktaş, "Şehrimize yeni ve modern bir müze kazandırılacaktı. Var olan tarihi eserlerin sergilenmesiyle ilgili iyi proje ile müze inşaatına başlandı. Ancak son 1 yıldır inşatta bir faaliyet yok. Eski müzemizin de yaklaşık 4 yıldır kapalı olması nedeniyle şehrimize gelen misafirlerimizi çok uzun süredir bu güzelliklerle bir araya getiremiyoruz. Turizm ve şehrin imajı anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bir an evvel modern müzenin yapılıp aktif hale getirilmesini bekliyoruz" dedi.
Uzun zamandır depolarda sergilenemeyen birçok tarihi eser olduğunu kaydeden Toktaş, "Bu eserlerin yeni müzede sergilenecek olması da son derece heyecan verici. İnanıyorum ki müzemiz açıldığı zaman Türkiye'de gerçekten sayılı müzeler arazına girecek. Müzemiz şehre de büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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