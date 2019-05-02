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Samsun'da 8 ayrı hırsızlıktan yakalanan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

Samsun'da 8 ayrı hırsızlıktan yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 yaşındaki O.A'yı yakalandı.

Ekipler, şahsın evinde yaptığı aramalarda çalınan bazı malzemeler ile suç aletlerini ele geçirdi.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

O.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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