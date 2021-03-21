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  4. Samsun’da 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı

Samsun’da 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı

21.03.2021 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 20 Mart Cumartesi günü Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde Covid-19 test sonucu pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 9 kişi Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden tarafından yakalandı.Gün boyu yapılan kararlı denetimlerde, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı.

Samsun’da 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı

Samsun’da 20 Mart Cumartesi günü Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde Covid-19 test sonucu pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 9 kişi Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden tarafından yakalandı.
Gün boyu yapılan kararlı denetimlerde, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı. İdari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. Canik ilçesinde karantinada olması gereken bir şahsın ikametinde yapılan kontrolde, ikametinde bulunamaması üzerine çevrede yapılan araştırma sonucu kuaförde tıraş olduğu tespit edilerek yakalandı. Konu hakkında sağlık ekipleri bilgilendirildi ve şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapıldı. Atakum ilçesinde zincir bir marketin girişinde yapılan HES kodu kontrolünde durumu riskli olduğu görülen bir kişi polis ekiplerine bildirmesi üzerine; hızla olay yerine giden ekipler, kişiyi yakalayarak idari para cezası uyguladı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerine teslimini sağlandı.
İlkadım ilçesinde Otogar civarında yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişi, ayrıca İlkadım ilçe merkezinde de yine bir kişi sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişilere idari para cezası uygulandı ve 112 ekiplerine teslim edildi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karantina kurallarından asla taviz verilmeyeceğini ve Kovid-19 ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Söz konusu hepimizin sağlığı, sevdiklerimiz için, sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda girmeyelim. İlimizi hep beraber çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltelim" dedi.

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