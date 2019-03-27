Samsun’da 970 bin 988 seçmen oy kullanacak

Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin 500 sandıkta toplam 970 bin 988 seçmen oy kullanacak.

Türkiye’nin nüfus bakımından 16. büyük şehri Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde 970 bin 988 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Vatandaşlar, il genelindeki 3 bin 500 sandıkta oylarını kullanacaklar. Yerel seçimlerde cezaevlerinde sandık kurulurken, hasta ve yaşlılar için de seyyar seçim sandığı uygulaması olacak. Ayrıca bu seçimlerde ilk kez “tek zarf” uygulaması da kullanılacak. Vatandaşlar büyükşehir, ilçe ve muhtar adaylarının seçim pusulalarını tek zarfa koyup, sandığa atacaklar.

Samsun’da 2014 30 Mart yerel seçimlerinde toplam 3 bin 535 sandıkta 908 bin 20 seçmen oy kullanma hakkında sahipti. 2014 seçimlerinde 908 bin 20 seçmenden 810 bin 832 seçmen sandık başına gitmişti. Bu yıl 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ise 3 bin 500 sandıkta toplam 970 bin 988 seçmen oy kullanma hakkında sahip. Sandık sayısı ise bir önceki seçimleri göre 35 sandık azaldı.

