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Samsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.

Samsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.
Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Samsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladıSamsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladıSamsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladıSamsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

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