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Samsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.

Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı. Kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurban kesimi sürerken, bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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