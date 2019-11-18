Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum'un ilçesinde otomobilin ağaça çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçenin Küçükkolpınar Mahallesi'nde D.V. idaresindeki 55 SY 795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.Ö. Y.G ve O.G. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Sosyal Bilimler Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

