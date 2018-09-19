Samsun'da ağaçtan düşen kişi öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Alanşeyhi Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Ömer Tuzcu (30), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Tuzcu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tuzcu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
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