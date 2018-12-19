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Samsun'da aile boyu hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN-DHA Samsun'da, kuyumcu dükkanına, yanlarındaki 2 çocukla müşteri gibi davranarak gelen karı koca, iş yeri sahibini oyalarken, çocuklar da alyans çaldı.

Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN-DHA Samsun'da, kuyumcu dükkanına, yanlarındaki 2 çocukla müşteri gibi davranarak gelen karı koca, iş yeri sahibini oyalarken, çocuklar da alyans çaldı. Kadının işaretlerle çocukları yönlendirdiği hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay, önceki gün Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına, yanlarındaki küçük yaştaki 2 çocukla müşteri gibi davranarak gelen karı koca, iş yeri sahibini oyalarken, çocuklar da alyans çaldı. Kadının işaretlerle çocukları yönlendirdiği hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Polis ekipleri, hırsızlık yapan aileyi arıyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, hırsızlık yaptırılan çocukların velilerinin yanında kalmasının sakıncalı olduğunu kaydederek kamu vicdanını sızlatan bir hırsızlık olayına şahit olduklarını söyledi. Özman, Çocukların alet edilmesi ve araç olarak kullanılması hem bizim hem de kamu vicdanını yaralıyor. Belki çocukları da polise teslim ederek bu ebeveynlerin çocukların bakımını da üstlenmesi ile ilgili olarak kamu otoritesinin bir karar vermesini istemek gerekir. Çünkü, çocuklar bu ailelerin yanına maalesef birer hırsızlık mesleğine sahip yetişkinler olacak ve hırsızlığı meslek olarak yapacaklar. Bu da, ileriki zamanlarda çocukların önce travma geçirmesine ve toplumda olumsuzlukların yaşanmasına neden olacaktır. Bu ortamda yetişen çocuk vatanı, milletine ve ailesine ne kadar hizmet edebilir Ne kadar sağlık toplum yetişmesine katkıda bulunabilir Bu çocuğun da bir ailesi olacaktır.. Bu Türkiye'de zincirleme gelen sosyal bir problemdir dedi. 'NE YAPTIKLARININ FARKINDA BİLE DEĞİLLER' Son derece üzücü bir olay yaşandığını ifade eden Özman, Bu masumane çocuklar muhakkak ki, yaptıklarının farkında bile değil, çünkü o kadar küçük yaştaki çocuklarla karşılaşıyoruz ki. Sadece ebeveynlerin söylediklerini yapıyor ve onların direktiflerine uyuyor. Ama maalesef küçük yaşta çekirdekten hırsız yetişiyorlar. Bu da bizleri son derece üzüyor. Şimdi bu çocukları polise de teslim etseniz; ne kadar faydalı olacak Maalesef çoğunun sabıkası olmadığı için emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılıyor, siciline de kayıt geçmiyor. Sicile kayıt geçmeyince, ebeveynler bu çocukları yetiştirmeye devam ediyor gibi toplumsal problemler peşi peşine geliyor. Biz artık kamu vicdanının sızlattığının ötesine geçemiyoruz. Bir de kendi ürünümüzü çaldırmamaya gayret ediyoruz. Tabiri caizse, gözümüz açıldı. Kimseye çocuk, kadın ve aile diye bakmıyoruz; kendi ürünümüzü korumak yönünde dikkatli oluyoruzö diye konuştu. Özman, meslektaşlarından hırsızlık vakalarına karşı dikkatli ve teyakkuz halinde olmalarını istedi.

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