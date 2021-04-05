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Samsun’da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da alacak-verecek tartışmasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi sokak ortasında hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi de hastanede ameliyata alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

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Samsun’da alacak-verecek tartışmasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi sokak ortasında hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi de hastanede ameliyata alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan Mevlüt Ceylan (53) olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise ağır yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ümmet Ceylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçan dolmuş şoförü Dursun A.’yı yakalayamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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