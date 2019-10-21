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Samsun’da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 00:50 | Son Güncelleme

Samsun’da alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün yolu karşıya geçmek isteyen kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağında meydana geldi.

Samsun’da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün yolu karşıya geçmek isteyen kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan H.(37) idaresindeki 34 YH 0947 plaka sayılı motorsiklet, Bafra ilçesinden Samsun’a gelip dolmuştan inerek yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Nevide Orhan’a (51) çarptı. Kazada, Nevide Orhan ile motosikle yolcu olarak bulunan Burak Muştu (23) yaralandılar. Ağır yaralanan Nevide Orhan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ercan H ’nın alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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