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Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Samsun’da alt geçit çıkışı otomobilin takla atarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100.

Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da alt geçit çıkışı otomobilin takla atarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvar alt geçit çıkışında saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ganık (19) idaresindeki 55 BCJ 55 plakalı otomobil alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdaki demir bariyere çarpıp savrularak takla attı. Takla atan otomobil yolun sağında park halinde bulunan 55 ABJ 575 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 55 EM 882 plakalı kamyonete çarpıp yol ortasında ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Ganık ile Sumru Çetinkaya ve İdris Karabal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil takla attı: 3 yaralı

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