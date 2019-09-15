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Samsun'da altın arama çalışmalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Samsun'da altın arama çalışmalarına tepki

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri, Kavak ilçesindeki Şahin Dağları'nda başlatılacak altın arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan SAMÇEP üyeleri, önce şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan jeofizik mühendisi Saydam Bayram, Şahin Dağları'nda Kanadalı bir şirketin altın arama çalışması yapmak için 2 yıl önce ruhsat aldığını söyledi.

Şirketin bölgede yol açma çalışmalarına başladığını, çok sayıda ağacın "seyreltme" adı altında kesildiğini ifade eden Bayram, iş makinelerinin girebileceği yolların açıldığını, sondaj yapma hazırlığına girildiğini aktardı.

Maden aranmasına karşı olmadıklarını, ancak kimyasal yollarla doğanın tahrip edilmesine ve ekosistemin bozulmasına karşı çıktıklarını ifade eden Saydam Bayram, bu konuda halkla birlikte mücadele vereceklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
altın arama SAMÇEP Samsun Şahin Dağları

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