Samsun'da ambulans şoförünün darp edilmesi

Samsun'da ambulans şoförünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alının kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun-Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'ndaki trafik kazasında, yaralananları ambulansa taşıyan A.T'ye yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Mehmet Ahıska yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, dün, Samsun-Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'nda Ömer Koç idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile Hatice Koç, Elif Koç Tırpancı, Beyza ve Suzan Ahıska yaralanmıştı.
Yaralıların 112 Acil Servis ambulanslarına taşınması sırasında, ambulans şoförü A.T. ile yaralılara yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan M.K. arasında, yaralılara müdahale edilme şekli konusunda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ambulans şoförüne yumruk atmıştı.
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum