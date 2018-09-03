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Samsun'da ambulans şoförünün darp edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Samsun'da ambulans şoförünün darp edilmesi

Samsun'da ambulans şoförünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alının kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun-Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'ndaki trafik kazasında, yaralananları ambulansa taşıyan A.T'ye yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Mehmet Ahıska yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, dün, Samsun-Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'nda Ömer Koç idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile Hatice Koç, Elif Koç Tırpancı, Beyza ve Suzan Ahıska yaralanmıştı.

Yaralıların 112 Acil Servis ambulanslarına taşınması sırasında, ambulans şoförü A.T. ile yaralılara yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan M.K. arasında, yaralılara müdahale edilme şekli konusunda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ambulans şoförüne yumruk atmıştı.

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