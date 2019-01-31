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Samsun'da "Anadolu'nun renkleri" defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde Anadolu'da kullanılan gelinlik ve damatlık ile kıyafetlerden oluşan 35 parçalık koleksiyonu, "Anadolu'nun Renkleri" defilesinde sergiledi

Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce, Osmanlı dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan gelinlik, damatlık ve diğer kıyafetlerin yer aldığı defile gerçekleştirildi.

TÜYAP Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu'nun Renkleri" isimli defilede 35 parçadan oluşan koleksiyon ilgiyle izlendi.

Enstitü Müdürü Fatma Bayram Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kıyafetlerle insanlara tarihi hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Arslan, "Osmanlılar ve Cumhuriyetin ilk dönemindeki kıyafetlerin hepsi birer sanat eseri. Her giysinin ve motifin bir anlamı var. Biz de gelinliklere ve kıyafetlere bu desenlerin orijinallerini işledik." dedi.

Enstitü olarak 2 yıldır Anadolu'da giyilen gelinliklerin koleksiyonunu hazırladıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu gelinlikler, günümüzden en az 40 yıl önce kullanılmış. Damatların da kullandıkları özel giysiler ile günlük kadın kıyafetlerinin bulunduğu bir koleksiyon. Türkiye'nin kuzeyinden, doğu ve batı Anadolu'yu temsil eden gelinlikleri ilk kez görücüye çıkardık. Gelin kıyafetlerinin içinde Konya gelin kıyafeti, Babadağ gelininin kıyafeti, Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil eden Kürt gelini kıyafeti vardı. Karadeniz'i temsilen Samsun gelininin kıyafeti ve kadınların günlük kıyafetleri var."

Koleksiyonda 35 giysi bulunduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Bunların 15'i gelinlik ve damatlıktan oluşuyor. Gelinliklerdeki desenlerin tamamı orijinal. Anadolu'nun birçok iline giderek eskiden kullanılan gelinlikleri bulduk. Bazı derneklerle görüştük. Çünkü ülkemizde çok mübadil var ve onların gelinlikleri farklı desenlerden oluşuyor. Bunun için dernekler vasıtasıyla bazı gelinliklere ulaşabildik. Çerkezler, Gürcüler ve Balkanlardan göç edip Türkiye'ye yerleşen vatandaşlarımızın da eski gelinliklerine koleksiyonumuzda yer verdik."

Arslan, koleksiyonun tam olarak tamamlanmadığını, bittiğinde büyük bir defile ile tanıtılacağını kaydetti.

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