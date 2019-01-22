HABER

Samsun'da "anaokulu servisinde çocuğun unutulduğu" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde bir anaokulu öğrencisinin ailesi, çocuklarının servis minibüsünde unutulduğu iddiasıyla sorumlular hakkında şikayetçi oldu - Anne Gülnür D: "Her şey olabilirdi. Allah'a şükrediyoruz. Olaydan rahatsısız ama emsallerini bildikten sonra halimize şükrediyoruz"

Samsun'un Atakum ilçesinde bir anaokulu öğrencisinin servis minibüsünde unutulduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D. (4), 16 Ocak'ta annesi Gülnür D. tarafından öğle saatlerinde servis görevlisine teslim edildi.

Servis aracının görevlisi, çocuğu alarak okula hareket etti. Okula ulaşan servis minibüsünde bulunan çocuklar indirildi ancak R.D. araçta unutuldu.

Yaklaşık 5 saat araçta kalan çocuk, servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edildi. Görevliler, servis aracıyla R.D'yi annesi Gülnür D'ye götürüp, özür diledi.

Anne Gülnür D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta çocuğunun her zamanki gibi akşam saat 18.00 sıralarında eve getirildiğini söyledi.

Bu sırada servisteki yardımcı personelin kendisinden özür dilediğini ancak niye özür dilediğinin ilk anda farkına varamadığını belirten Gülnür D, "Servis görevlisinin evin adresini unutmuş olabileceğini düşünerek olayı anlamadım ama çocuğumda titreme vardı. Elleri buz kesmişti ve altını ıslatmış. O an hemen eve götürmek istedim. Daha sonra işin ciddiyetini fark ettik ve hemen karakola gittik, şikayetçi olduk." ifadesini kullandı.

Halen olayın şokunu yaşadığını dile getiren Gülnür D, şunları kaydetti:

"Serviste sürücü ile yardımcı personel bulunuyor. Yardımcı personel bana o gün rahatsız olduğunu belirterek, 'Gaflete geldim, unuttum' açıklaması yaptı. Bu gaflete gelecek bir durum değil. Burada hayat söz konusu. Maalesef çok acı sonuçlarla biten emsalleri var. Hiç fark etmemişler, demekki hiç servisi kontrol etmiyorlar. Çok önemli bir iş yaptıklarının farkında değiller. Her şey olabilirdi. Allah'a şükrediyoruz. Olaydan rahatsısız ama emsallerini bildikten sonra halimize şükrediyoruz."

Öte yandan R.D'nin ailesinin şikayeti üzerine geçen hafta servis aracının şoförü ile yardımcı görevlinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu
GÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunmasıGÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu Samsun servis Serviste çocuk unutuldu

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adapazarı'nda hafriyat kamyonu çocuğu ezdi, şoförü pompalıyla kovaladılar

Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.