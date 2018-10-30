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Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesindeki bir anaokulunda sabah öğretmenlerin ve öğrencilerin içeriye girdiği sırada derin çatlaklar oluştu.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Vezirköprü ilçesindeki bir anaokulunda sabah öğretmenlerin ve öğrencilerin içeriye girdiği sırada derin çatlaklar oluştu. Bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.
Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu’na sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama sesleri duydu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı. O sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı. Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken, polise ve itfaiyeye haber verildi. Gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile çevirdiği binaya girişe izin vermedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.

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