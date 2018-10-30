HABER

Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

6 YILLIK BİNA  Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 120 öğrencisi, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu'nun ana sınıfı bölümüne nakledildi.

Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)

6 YILLIK BİNA
Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 120 öğrencisi, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu'nun ana sınıfı bölümüne nakledildi. Bu okulda 60 ana sınıfı öğrencisinin bulunduğu belirtilirken, 120 öğrencinin gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı öğrenci velileri tepki gösterdi. Öte yandan 2012 yılında yapılan ve tam gün eğitim verilen Zübeyde Hanım Anaokulu binasının içinde bulunan eşyalar da tahliye edilerek götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)Samsun’da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde
Her yıl Türkiye'de 26 milyon ton gıda kaybı yaşanıyorHer yıl Türkiye'de 26 milyon ton gıda kaybı yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.