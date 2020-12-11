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Samsun’da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi adliyede

11.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Samsun’da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi adliyede

Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T. ve Ç.K.’nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada satışa hazır 11 paket halinde 8,23 gram kokain, 8,46 gram esrar ve 22 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili T.T. ve Ç.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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