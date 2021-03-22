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Samsun’da aranan 52 şahıs yakalandı

22.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hafta sonu yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, aranan 52 şahıs yakalandı.Samsun Valiliği, 20 Mart Cumartesi günü saat 08.00 ile 22 Mart Pazartesi günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen denetimler hakkında açıklama yaptı.

Samsun’da hafta sonu yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, aranan 52 şahıs yakalandı.
Samsun Valiliği, 20 Mart Cumartesi günü saat 08.00 ile 22 Mart Pazartesi günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen denetimler hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre şüpheli araç, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda 25 bin 568 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 52 aranan şahıs tespit edildi, 12 şahsa adli işlem yapıldı, 88 şahsa idari işlem yapılarak 59 bin 294 TL para cezası uygulandı, 4 bin 375 araç kontrol edildi, 24 araca cezai işlem yapılarak 38 bin 365 TL para cezası uygulandı, 2 aranan araç yakalandı, 5 araç trafikten men edildi, 796 iş yeri kontrol edildi, 7 iş yerine cezai işlem uygulandı, 14 adet kesici alet, 190,57 gram kannabinoid, 3,32 gram esrar, 168 adet sentetik ecza hap ve 1,94 gram metamfetamin ele geçirildi.

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