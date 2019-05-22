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Samsun'da aranan FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Samsun'da aranan FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K. (36) İstanbul'da yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alındı.

Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirildi.

Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen Yunus K'nin, 5 ByLock kaydı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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