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Samsun'da aranan hükümlü ve cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Samsun'da aranan hükümlü ve cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cinayet suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ile cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu cinayet suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (57), Kızılot Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen F.D, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Ordu'da cezaevinden firar eden ve 2 ayrı cinayet suçundan yargılanan M.M. (46) de Sığırtmaç Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.M, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Çarşamba firar Hükümlü Samsun

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