Samsun'da aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "yaralama" ve "polis memuruna mukavemet" gibi 13 suçtan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İmral Yıldızhan'ı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum