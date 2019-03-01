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Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Y., kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.B., yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.R.P., yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E., silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A., uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.B., görevi yaptırmak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.K., silah suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.İ., hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.G., silah suçundan 5 ay hapis cezası bulunan F.E.

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Y., kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.B., yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.R.P., yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E., silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A., uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.B., görevi yaptırmak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.K., silah suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.İ., hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.G., silah suçundan 5 ay hapis cezası bulunan F.E. ile mahkemece ifadesi olduğu için aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun’un dış ilçelerinde ise aynı anda polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 16 zanlı daha gözaltına alındı. Samsun il genelinde toplam 28 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Samsun merkez ilçede gözaltına alınan 12 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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