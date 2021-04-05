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Samsun’da arazi kavgası: 1 yaralı

05.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Havza ilçesi Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Havza ilçesi Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (24) ile O.Ç. (28) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Y., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle O.Ç.’yi sırtından vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak Havza Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç., yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. S.Y. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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